Apollo GraphQL à Paris avec Eurosport

Metafore Liège-Blanche

Rejoignez-nous à Paris et venez rencontrer l’équipe Apollo et de nombreux développeurs, Champions du Supergraph, ainsi que des leaders de la communauté GraphQL. Guillaume Scheibel, Apollo Principal Engineer, vous partagera les bonnes pratiques pour soit commencer, soit déployer à plus grande échelle votre Graph avec succès. Il sera accompagné de Jonathan Jalouzot qui nous fera l’honneur de partager son retour d’expérience chez Eurosport au sujet du monitoring de la performance de votre Graph.

Les talk commenceront à 18h30 et vous pourrez profiter d’un buffet à la fin de ces derniers.

Agenda:

18h00 – Cocktail de bienvenue et networking

18h30 – Accueil par Arthur Lefebvre, Regional Sales Manager France

18h40 – Introduction à GraphQL, Apollo et GraphOS par Guillaume Scheibel, Principal Engineer

19h00 – Retour d’expérience sur le monitoring du Graph par Jonathan Jalouzot, Expert GraphQL chez Eurosport

19h30 – Fédération du Graph au services des clients mobiles par Benjamin Coenen, Sr Staff Software Engineer et Martin Bonnin, Mobile Engineer

C’est un événement gratuit, mais veuillez vous enregistrer car les places sont limitées.