Apollo Router
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Resources

Router YAML Configuration Reference

This reference covers the YAML configuration file properties for configuring an Apollo Router.

YAML configuration properties

The router can be configured by a YAML configuration file. This file enables you to declaratively configure various runtime properties of your router's behavior.

At startup, you set the config file for your router by providing its path with the --config option:

Bash
1./router --config router.yaml
tip
Enable your text editor to validate the format and content of your router YAML configuration file by configuring it with the router's configuration schema.

Example YAML with all properties

Expand the code block to view an example YAML config file containing all properties.

Example router YAML config file with all properties
YAML
1apq:
2  enabled: true
3  router:
4    cache:
5      in_memory:
6        limit: 1
7      redis:
8        namespace: example_namespace
9        password: example_password
10        pool_size: 1
11        required_to_start: false
12        reset_ttl: true
13        timeout: null
14        tls:
15          certificate_authorities: null
16          client_authentication:
17            certificate_chain: example_certificate_chain
18            key: example_key
19        ttl: null
20        urls:
21          - http://example.com/urls_item
22        username: example_username
23  subgraph:
24    all:
25      enabled: false
26    subgraphs: {}
27authentication:
28  connector:
29    sources: {}
30  router:
31    jwt:
32      header_name: authorization
33      header_value_prefix: Bearer
34      ignore_other_prefixes: false
35      jwks:
36        - algorithms: null
37          headers:
38            - name: example_name
39              value: example_value
40          issuer: example_issuer
41          poll_interval:
42            secs: 60
43            nanos: 0
44          url: http://service.example.com/url
45      on_error: continue
46      sources:
47        - name: authorization
48          type: header
49          value_prefix: Bearer
50  subgraph:
51    all:
52      aws_sig_v4:
53        hardcoded:
54          access_key_id: example_access_key_id
55          assume_role:
56            external_id: example_external_id
57            role_arn: example_role_arn
58            session_name: example_session_name
59          region: example_region
60          secret_access_key: example_secret_access_key
61          service_name: example_service_name
62    subgraphs: {}
63authorization:
64  directives:
65    dry_run: false
66    enabled: true
67    errors:
68      log: true
69      response: errors
70    reject_unauthorized: false
71  require_authentication: false
72batching:
73  enabled: false
74  maximum_size: null
75  mode: batch_http_link
76  subgraph:
77    all:
78      enabled: false
79    subgraphs: {}
80connectors:
81  debug_extensions: false
82  expose_sources_in_context: false
83  max_requests_per_operation_per_source: null
84  sources: {}
85  subgraphs: {} # Deprecated. Use `sources` instead.
86coprocessor:
87  client:
88    dns_resolution_strategy: ipv4_only
89    http2: enable
90  execution:
91    request:
92      body: false
93      context: none
94      headers: false
95      method: false
96      query_plan: false
97      sdl: false
98    response:
99      body: false
100      context: none
101      headers: false
102      sdl: false
103      status_code: false
104  router:
105    request:
106      body: false
107      condition:
108        eq:
109          - false
110          - false
111      context: none
112      headers: false
113      method: false
114      path: false
115      sdl: false
116    response:
117      body: false
118      condition:
119        eq:
120          - false
121          - false
122      context: none
123      headers: false
124      sdl: false
125      status_code: false
126  subgraph:
127    all:
128      request:
129        body: false
130        condition:
131          eq:
132            - false
133            - false
134        context: none
135        headers: false
136        method: false
137        service_name: false
138        subgraph_request_id: false
139        uri: false
140      response:
141        body: false
142        condition:
143          eq:
144            - false
145            - false
146        context: none
147        headers: false
148        service_name: false
149        status_code: false
150        subgraph_request_id: false
151  supergraph:
152    request:
153      body: false
154      condition:
155        eq:
156          - false
157          - false
158      context: none
159      headers: false
160      method: false
161      sdl: false
162    response:
163      body: false
164      condition:
165        eq:
166          - false
167          - false
168      context: none
169      headers: false
170      sdl: false
171      status_code: false
172  timeout:
173    secs: 1
174    nanos: 0
175  url: http://service.example.com/url
176cors:
177  allow_any_origin: false
178  allow_credentials: false
179  allow_headers: []
180  expose_headers: null
181  match_origins: null
182  max_age: null
183  methods:
184    - GET
185    - POST
186    - OPTIONS
187  policies:
188    - origins: [https://studio.apollographql.com]
189csrf:
190  required_headers:
191    - x-apollo-operation-name
192    - apollo-require-preflight
193  unsafe_disabled: false
194demand_control:
195  enabled: false
196  mode: measure
197  strategy:
198    static_estimated:
199      list_size: 0
200      max: 0.0
201      actual_cost_mode: by_subgraph
202experimental_hoist_orphan_errors:
203  all:
204    enabled: false
205  subgraphs: {}
206experimental_type_conditioned_fetching: false
207fleet_detector: {}
208forbid_mutations: false
209headers:
210  all:
211    request:
212      - insert:
213          name: example_name
214          value: example_value
215  subgraphs: {}
216health_check:
217  enabled: true
218  listen: example_listen
219  path: /health
220  readiness:
221    allowed: 100
222    interval:
223      sampling: 0s
224      unready: null
225homepage:
226  enabled: true
227  graph_ref: null
228include_subgraph_errors:
229  all: false
230  subgraphs: {}
231limits:
232  router:
233    http1_max_request_buf_size: null
234    http1_max_request_headers: null
235    http_max_request_bytes: 2000000
236    introspection_max_depth: true
237    max_aliases: null
238    max_depth: null
239    max_height: null
240    max_root_fields: null
241    max_recursive_selections: 10000000
242    parser_max_recursion: 500
243    parser_max_tokens: 15000
244    warn_only: false
245override_subgraph_url: {}
246persisted_queries:
247  enabled: false
248  experimental_prewarm_query_plan_cache:
249    on_reload: true
250    on_startup: false
251  hot_reload: false
252  local_manifests: null
253  log_unknown: false
254  safelist:
255    enabled: false
256    require_id: false
257plugins: unknown_type_plugins
258preview_file_uploads:
259  enabled: false
260  protocols:
261    multipart:
262      enabled: true
263      limits:
264        max_file_size: example_max_file_size
265        max_files: 0
266      mode: stream
267progressive_override: {}
268reload:
269  max_retries: 5
270  retry_delay: 10s
271rhai:
272  main: example_main
273  scripts: example_scripts
274sandbox:
275  enabled: false
276subscription:
277  enable_deduplication: true
278  enabled: true
279  max_opened_subscriptions: null
280  mode:
281    callback:
282      heartbeat_interval: disabled
283      listen: example_listen
284      path: example_path
285      public_url: http://service.example.com/public_url
286      subgraphs: []
287    passthrough:
288      all:
289        heartbeat_interval: disabled
290        path: null
291        protocol: graphql_ws
292      subgraphs: {}
293  queue_capacity: null
294supergraph:
295  defer_support: true
296  early_cancel: false
297  log_on_broken_pipe: false
298  generate_query_fragments: true
299  introspection: false
300  listen: example_listen
301  path: /
302  redact_query_validation_errors: false
303  query_planning:
304    cache:
305      in_memory:
306        limit: 1
307      redis:
308        namespace: example_namespace
309        password: example_password
310        pool_size: 1
311        required_to_start: false
312        reset_ttl: true
313        timeout: null
314        tls:
315          certificate_authorities: null
316          client_authentication:
317            certificate_chain: example_certificate_chain
318            key: example_key
319        ttl:
320          secs: 2592000
321          nanos: 0
322        urls:
323          - http://example.com/urls_item
324        username: example_username
325    experimental_paths_limit: null
326    experimental_plans_limit: null
327    incremental_planner:
328      enabled: false
329      beam_width: 16
330      fuel: 5000
331      timeout: null
332    warmed_up_queries: null
333  strict_variable_validation: enforce
334telemetry:
335  apollo:
336    batch_processor:
337      max_concurrent_exports: 1
338      max_export_batch_size: 512
339      max_export_timeout:
340        secs: 30
341        nanos: 0
342      max_queue_size: 2048
343      scheduled_delay:
344        secs: 5
345        nanos: 0
346    buffer_size: 10000
347    client_name_header: apollographql-client-name
348    client_version_header: apollographql-client-version
349    endpoint: https://usage-reporting.api.apollographql.com/api/ingress/traces
350    errors:
351      extended_error_metrics: enabled
352      subgraph:
353        all:
354          redact: true
355          redaction_policy: strict
356          send: true
357        subgraphs: {}
358    experimental_local_field_metrics: false
359    otlp_endpoint: https://usage-reporting.api.apollographql.com/
360    otlp_tracing_protocol: grpc
361    field_level_instrumentation_sampler: 0.0
362    metrics_reference_mode: extended
363    send_headers:
364      only:
365        - example_only_item
366    send_variable_values:
367      only:
368        - example_only_item
369    signature_normalization_algorithm: enhanced
370  exporters:
371    logging:
372      common:
373        resource: {}
374        service_name: null
375        service_namespace: null
376      stdout:
377        enabled: true
378        format:
379          json:
380            display_current_span: false
381            display_filename: false
382            display_level: true
383            display_line_number: false
384            display_resource: true
385            display_span_id: true
386            display_span_list: true
387            display_target: true
388            display_thread_id: false
389            display_thread_name: false
390            display_timestamp: true
391            display_trace_id: hexadecimal
392            span_attributes: []
393        rate_limit:
394          capacity: 1
395          enabled: false
396          interval:
397            secs: 1
398            nanos: 0
399        tty_format:
400          json:
401            display_current_span: false
402            display_filename: false
403            display_level: true
404            display_line_number: false
405            display_resource: true
406            display_span_id: true
407            display_span_list: true
408            display_target: true
409            display_thread_id: false
410            display_thread_name: false
411            display_timestamp: true
412            display_trace_id: hexadecimal
413            span_attributes: []
414    metrics:
415      common:
416        buckets:
417          - 0.001
418          - 0.005
419          - 0.015
420          - 0.05
421          - 0.1
422          - 0.2
423          - 0.3
424          - 0.4
425          - 0.5
426          - 1.0
427          - 5.0
428          - 10.0
429        resource: {}
430        service_name: null
431        service_namespace: null
432        views:
433          - aggregation:
434              histogram:
435                buckets:
436                  - 0.0
437            allowed_attribute_keys:
438              - example_allowed_attribute_keys_item
439            description: example_description
440            name: example_name
441            unit: example_unit
442      otlp:
443        batch_processor:
444          max_concurrent_exports: 1
445          max_export_batch_size: 512
446          max_export_timeout:
447            secs: 30
448            nanos: 0
449          max_queue_size: 2048
450          scheduled_delay:
451            secs: 5
452            nanos: 0
453        enabled: false
454        endpoint: example_endpoint
455        grpc:
456          ca: null
457          cert: null
458          domain_name: null
459          key: null
460          metadata: {}
461        http:
462          headers: {}
463        protocol: grpc
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