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Router YAML Configuration Reference
This reference covers the YAML configuration file properties for configuring an Apollo Router.
YAML configuration properties
The router can be configured by a YAML configuration file. This file enables you to declaratively configure various runtime properties of your router's behavior.
At startup, you set the config file for your router by providing its path with the
--config option:
Bash
1./router --config router.yaml
tip
Enable your text editor to validate the format and content of your router YAML configuration file by configuring it with the router's configuration schema.
Example YAML with all properties
Expand the code block to view an example YAML config file containing all properties.
YAML
1apq:
2 enabled: true
3 router:
4 cache:
5 in_memory:
6 limit: 1
7 redis:
8 namespace: example_namespace
9 password: example_password
10 pool_size: 1
11 required_to_start: false
12 reset_ttl: true
13 timeout: null
14 tls:
15 certificate_authorities: null
16 client_authentication:
17 certificate_chain: example_certificate_chain
18 key: example_key
19 ttl: null
20 urls:
21 - http://example.com/urls_item
22 username: example_username
23 subgraph:
24 all:
25 enabled: false
26 subgraphs: {}
27authentication:
28 connector:
29 sources: {}
30 router:
31 jwt:
32 header_name: authorization
33 header_value_prefix: Bearer
34 ignore_other_prefixes: false
35 jwks:
36 - algorithms: null
37 headers:
38 - name: example_name
39 value: example_value
40 issuer: example_issuer
41 poll_interval:
42 secs: 60
43 nanos: 0
44 url: http://service.example.com/url
45 on_error: continue
46 sources:
47 - name: authorization
48 type: header
49 value_prefix: Bearer
50 subgraph:
51 all:
52 aws_sig_v4:
53 hardcoded:
54 access_key_id: example_access_key_id
55 assume_role:
56 external_id: example_external_id
57 role_arn: example_role_arn
58 session_name: example_session_name
59 region: example_region
60 secret_access_key: example_secret_access_key
61 service_name: example_service_name
62 subgraphs: {}
63authorization:
64 directives:
65 dry_run: false
66 enabled: true
67 errors:
68 log: true
69 response: errors
70 reject_unauthorized: false
71 require_authentication: false
72batching:
73 enabled: false
74 maximum_size: null
75 mode: batch_http_link
76 subgraph:
77 all:
78 enabled: false
79 subgraphs: {}
80connectors:
81 debug_extensions: false
82 expose_sources_in_context: false
83 max_requests_per_operation_per_source: null
84 sources: {}
85 subgraphs: {} # Deprecated. Use `sources` instead.
86coprocessor:
87 client:
88 dns_resolution_strategy: ipv4_only
89 http2: enable
90 execution:
91 request:
92 body: false
93 context: none
94 headers: false
95 method: false
96 query_plan: false
97 sdl: false
98 response:
99 body: false
100 context: none
101 headers: false
102 sdl: false
103 status_code: false
104 router:
105 request:
106 body: false
107 condition:
108 eq:
109 - false
110 - false
111 context: none
112 headers: false
113 method: false
114 path: false
115 sdl: false
116 response:
117 body: false
118 condition:
119 eq:
120 - false
121 - false
122 context: none
123 headers: false
124 sdl: false
125 status_code: false
126 subgraph:
127 all:
128 request:
129 body: false
130 condition:
131 eq:
132 - false
133 - false
134 context: none
135 headers: false
136 method: false
137 service_name: false
138 subgraph_request_id: false
139 uri: false
140 response:
141 body: false
142 condition:
143 eq:
144 - false
145 - false
146 context: none
147 headers: false
148 service_name: false
149 status_code: false
150 subgraph_request_id: false
151 supergraph:
152 request:
153 body: false
154 condition:
155 eq:
156 - false
157 - false
158 context: none
159 headers: false
160 method: false
161 sdl: false
162 response:
163 body: false
164 condition:
165 eq:
166 - false
167 - false
168 context: none
169 headers: false
170 sdl: false
171 status_code: false
172 timeout:
173 secs: 1
174 nanos: 0
175 url: http://service.example.com/url
176cors:
177 allow_any_origin: false
178 allow_credentials: false
179 allow_headers: []
180 expose_headers: null
181 match_origins: null
182 max_age: null
183 methods:
184 - GET
185 - POST
186 - OPTIONS
187 policies:
188 - origins: [https://studio.apollographql.com]
189csrf:
190 required_headers:
191 - x-apollo-operation-name
192 - apollo-require-preflight
193 unsafe_disabled: false
194demand_control:
195 enabled: false
196 mode: measure
197 strategy:
198 static_estimated:
199 list_size: 0
200 max: 0.0
201 actual_cost_mode: by_subgraph
202experimental_hoist_orphan_errors:
203 all:
204 enabled: false
205 subgraphs: {}
206experimental_type_conditioned_fetching: false
207fleet_detector: {}
208forbid_mutations: false
209headers:
210 all:
211 request:
212 - insert:
213 name: example_name
214 value: example_value
215 subgraphs: {}
216health_check:
217 enabled: true
218 listen: example_listen
219 path: /health
220 readiness:
221 allowed: 100
222 interval:
223 sampling: 0s
224 unready: null
225homepage:
226 enabled: true
227 graph_ref: null
228include_subgraph_errors:
229 all: false
230 subgraphs: {}
231limits:
232 router:
233 http1_max_request_buf_size: null
234 http1_max_request_headers: null
235 http_max_request_bytes: 2000000
236 introspection_max_depth: true
237 max_aliases: null
238 max_depth: null
239 max_height: null
240 max_root_fields: null
241 max_recursive_selections: 10000000
242 parser_max_recursion: 500
243 parser_max_tokens: 15000
244 warn_only: false
245override_subgraph_url: {}
246persisted_queries:
247 enabled: false
248 experimental_prewarm_query_plan_cache:
249 on_reload: true
250 on_startup: false
251 hot_reload: false
252 local_manifests: null
253 log_unknown: false
254 safelist:
255 enabled: false
256 require_id: false
257plugins: unknown_type_plugins
258preview_file_uploads:
259 enabled: false
260 protocols:
261 multipart:
262 enabled: true
263 limits:
264 max_file_size: example_max_file_size
265 max_files: 0
266 mode: stream
267progressive_override: {}
268reload:
269 max_retries: 5
270 retry_delay: 10s
271rhai:
272 main: example_main
273 scripts: example_scripts
274sandbox:
275 enabled: false
276subscription:
277 enable_deduplication: true
278 enabled: true
279 max_opened_subscriptions: null
280 mode:
281 callback:
282 heartbeat_interval: disabled
283 listen: example_listen
284 path: example_path
285 public_url: http://service.example.com/public_url
286 subgraphs: []
287 passthrough:
288 all:
289 heartbeat_interval: disabled
290 path: null
291 protocol: graphql_ws
292 subgraphs: {}
293 queue_capacity: null
294supergraph:
295 defer_support: true
296 early_cancel: false
297 log_on_broken_pipe: false
298 generate_query_fragments: true
299 introspection: false
300 listen: example_listen
301 path: /
302 redact_query_validation_errors: false
303 query_planning:
304 cache:
305 in_memory:
306 limit: 1
307 redis:
308 namespace: example_namespace
309 password: example_password
310 pool_size: 1
311 required_to_start: false
312 reset_ttl: true
313 timeout: null
314 tls:
315 certificate_authorities: null
316 client_authentication:
317 certificate_chain: example_certificate_chain
318 key: example_key
319 ttl:
320 secs: 2592000
321 nanos: 0
322 urls:
323 - http://example.com/urls_item
324 username: example_username
325 experimental_paths_limit: null
326 experimental_plans_limit: null
327 incremental_planner:
328 enabled: false
329 beam_width: 16
330 fuel: 5000
331 timeout: null
332 warmed_up_queries: null
333 strict_variable_validation: enforce
334telemetry:
335 apollo:
336 batch_processor:
337 max_concurrent_exports: 1
338 max_export_batch_size: 512
339 max_export_timeout:
340 secs: 30
341 nanos: 0
342 max_queue_size: 2048
343 scheduled_delay:
344 secs: 5
345 nanos: 0
346 buffer_size: 10000
347 client_name_header: apollographql-client-name
348 client_version_header: apollographql-client-version
349 endpoint: https://usage-reporting.api.apollographql.com/api/ingress/traces
350 errors:
351 extended_error_metrics: enabled
352 subgraph:
353 all:
354 redact: true
355 redaction_policy: strict
356 send: true
357 subgraphs: {}
358 experimental_local_field_metrics: false
359 otlp_endpoint: https://usage-reporting.api.apollographql.com/
360 otlp_tracing_protocol: grpc
361 field_level_instrumentation_sampler: 0.0
362 metrics_reference_mode: extended
363 send_headers:
364 only:
365 - example_only_item
366 send_variable_values:
367 only:
368 - example_only_item
369 signature_normalization_algorithm: enhanced
370 exporters:
371 logging:
372 common:
373 resource: {}
374 service_name: null
375 service_namespace: null
376 stdout:
377 enabled: true
378 format:
379 json:
380 display_current_span: false
381 display_filename: false
382 display_level: true
383 display_line_number: false
384 display_resource: true
385 display_span_id: true
386 display_span_list: true
387 display_target: true
388 display_thread_id: false
389 display_thread_name: false
390 display_timestamp: true
391 display_trace_id: hexadecimal
392 span_attributes: []
393 rate_limit:
394 capacity: 1
395 enabled: false
396 interval:
397 secs: 1
398 nanos: 0
399 tty_format:
400 json:
401 display_current_span: false
402 display_filename: false
403 display_level: true
404 display_line_number: false
405 display_resource: true
406 display_span_id: true
407 display_span_list: true
408 display_target: true
409 display_thread_id: false
410 display_thread_name: false
411 display_timestamp: true
412 display_trace_id: hexadecimal
413 span_attributes: []
414 metrics:
415 common:
416 buckets:
417 - 0.001
418 - 0.005
419 - 0.015
420 - 0.05
421 - 0.1
422 - 0.2
423 - 0.3
424 - 0.4
425 - 0.5
426 - 1.0
427 - 5.0
428 - 10.0
429 resource: {}
430 service_name: null
431 service_namespace: null
432 views:
433 - aggregation:
434 histogram:
435 buckets:
436 - 0.0
437 allowed_attribute_keys:
438 - example_allowed_attribute_keys_item
439 description: example_description
440 name: example_name
441 unit: example_unit
442 otlp:
443 batch_processor:
444 max_concurrent_exports: 1
445 max_export_batch_size: 512
446 max_export_timeout:
447 secs: 30
448 nanos: 0
449 max_queue_size: 2048
450 scheduled_delay:
451 secs: 5
452 nanos: 0
453 enabled: false
454 endpoint: example_endpoint
455 grpc:
456 ca: null
457 cert: null
458 domain_name: null
459 key: null
460 metadata: {}
461 http:
462 headers: {}
463 protocol: grpc
464 temporality: cumulative
465 prometheus:
466 enabled: false
467 listen: example_listen
468 path: /metrics
469 tracing:
470 common:
471 max_attributes_per_event: 128
472 max_attributes_per_link: 128
473 max_attributes_per_span: 128
474 max_events_per_span: 128
475 max_links_per_span: 128
476 parent_based_sampler: true
477 preview_datadog_agent_sampling: null
478 resource: {}
479 sampler: 0.0
480 service_name: null
481 service_namespace: null
482 datadog:
483 batch_processor:
484 max_concurrent_exports: 1
485 max_export_batch_size: 512
486 max_export_timeout:
487 secs: 30
488 nanos: 0
489 max_queue_size: 2048
490 scheduled_delay:
491 secs: 5
492 nanos: 0
493 enable_span_mapping: true
494 enabled: false
495 endpoint: example_endpoint
496 fixed_span_names: true
497 resource_mapping: {}
498 span_metrics:
499 parse_query: true
500 connect: true
501 execution: true
502 http_request: true
503 request: true
504 query_planning: true
505 connect_request: true
506 subgraph: true
507 router: true
508 supergraph: true
509 subgraph_request: true
510 response_trace_id:
511 enabled: false
512 format: hexadecimal
513 header_name: example_header_name
514 otlp:
515 batch_processor:
516 max_concurrent_exports: 1
517 max_export_batch_size: 512
518 max_export_timeout:
519 secs: 30
520 nanos: 0
521 max_queue_size: 2048
522 scheduled_delay:
523 secs: 5
524 nanos: 0
525 enabled: false
526 endpoint: example_endpoint
527 grpc:
528 ca: null
529 cert: null
530 domain_name: null
531 key: null
532 metadata: {}
533 http:
534 headers: {}
535 protocol: grpc
536 temporality: cumulative
537 propagation:
538 aws_xray: false
539 baggage: false
540 datadog: false
541 request:
542 format: hexadecimal
543 header_name: example_header_name
544 trace_context: false
545 instrumentation:
546 events:
547 connector:
548 error:
549 condition:
550 eq:
551 - false
552 - false
553 level: info
554 request:
555 condition:
556 eq:
557 - false
558 - false
559 level: info
560 response:
561 condition:
562 eq:
563 - false
564 - false
565 level: info
566 router:
567 error:
568 condition:
569 eq:
570 - false
571 - false
572 level: info
573 request:
574 condition:
575 eq:
576 - false
577 - false
578 level: info
579 response:
580 condition:
581 eq:
582 - false
583 - false
584 level: info
585 subgraph:
586 error:
587 condition:
588 eq:
589 - false
590 - false
591 level: info
592 request:
593 condition:
594 eq:
595 - false
596 - false
597 level: info
598 response:
599 condition:
600 eq:
601 - false
602 - false
603 level: info
604 supergraph:
605 error:
606 condition:
607 eq:
608 - false
609 - false
610 level: info
611 request:
612 condition:
613 eq:
614 - false
615 - false
616 level: info
617 response:
618 condition:
619 eq:
620 - false
621 - false
622 level: info
623 instruments:
624 cache:
625 apollo.router.response.cache:
626 attributes:
627 graphql.type.name:
628 alias: example_alias
629 connector:
630 http.client.request.body.size:
631 attributes:
632 connector.http.method:
633 alias: example_alias
634 connector.source.name:
635 alias: example_alias
636 connector.url.template:
637 alias: example_alias
638 subgraph.name:
639 alias: example_alias
640 http.client.request.duration:
641 attributes:
642 connector.http.method:
643 alias: example_alias
644 connector.source.name:
645 alias: example_alias
646 connector.url.template:
647 alias: example_alias
648 subgraph.name:
649 alias: example_alias
650 http.client.response.body.size:
651 attributes:
652 connector.http.method:
653 alias: example_alias
654 connector.source.name:
655 alias: example_alias
656 connector.url.template:
657 alias: example_alias
658 subgraph.name:
659 alias: example_alias
660 default_requirement_level: none
661 graphql:
662 field.execution:
663 attributes:
664 graphql.field.name:
665 alias: example_alias
666 graphql.field.type:
667 alias: example_alias
668 graphql.list.length:
669 alias: example_alias
670 graphql.operation.name:
671 alias: example_alias
672 graphql.type.name:
673 alias: example_alias
674 list.length:
675 attributes:
676 graphql.field.name:
677 alias: example_alias
678 graphql.field.type:
679 alias: example_alias
680 graphql.list.length:
681 alias: example_alias
682 graphql.operation.name:
683 alias: example_alias
684 graphql.type.name:
685 alias: example_alias
686 router:
687 http.server.active_requests:
688 attributes:
689 http.request.method: false
690 server.address: false
691 server.port: false
692 url.scheme: false
693 http.server.request.body.size:
694 attributes:
695 baggage: null
696 dd.trace_id:
697 alias: example_alias
698 error.type:
699 alias: example_alias
700 http.request.body.size:
701 alias: example_alias
702 http.request.method:
703 alias: example_alias
704 http.response.body.size:
705 alias: example_alias
706 http.response.status_code:
707 alias: example_alias
708 http.route:
709 alias: example_alias
710 network.local.address:
711 alias: example_alias
712 network.local.port:
713 alias: example_alias
714 network.peer.address:
715 alias: example_alias
716 network.peer.port:
717 alias: example_alias
718 network.protocol.name:
719 alias: example_alias
720 network.protocol.version:
721 alias: example_alias
722 network.transport:
723 alias: example_alias
724 network.type:
725 alias: example_alias
726 server.address:
727 alias: example_alias
728 server.port:
729 alias: example_alias
730 trace_id:
731 alias: example_alias
732 url.path:
733 alias: example_alias
734 url.query:
735 alias: example_alias
736 url.scheme