Router YAML Configuration Reference

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Use `sources` instead. 86 coprocessor : 87 client : 88 dns_resolution_strategy : ipv4_only 89 http2 : enable 90 execution : 91 request : 92 body : false 93 context : none 94 headers : false 95 method : false 96 query_plan : false 97 sdl : false 98 response : 99 body : false 100 context : none 101 headers : false 102 sdl : false 103 status_code : false 104 router : 105 request : 106 body : false 107 condition : 108 eq : 109 - false 110 - false 111 context : none 112 headers : false 113 method : false 114 path : false 115 sdl : false 116 response : 117 body : false 118 condition : 119 eq : 120 - false 121 - false 122 context : none 123 headers : false 124 sdl : false 125 status_code : false 126 subgraph : 127 all : 128 request : 129 body : false 130 condition : 131 eq : 132 - false 133 - false 134 context : none 135 headers : false 136 method : false 137 service_name : false 138 subgraph_request_id : false 139 uri : false 140 response : 141 body : false 142 condition : 143 eq : 144 - false 145 - 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