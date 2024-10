ENUM

Glob.MatchError

Swift copy 1 public enum MatchError : Error , LocalizedError , Equatable

An error object that indicates why pattern matching failed.

Cases

noSpace

Swift copy 1 case noSpace

aborted

Swift copy 1 case aborted

cannotEnumerate(path:)

Swift copy 1 case cannotEnumerate ( path : String )

invalidExclude(path:)

Swift copy 1 case invalidExclude ( path : String )

unknown(code:)

Swift copy 1 case unknown ( code : Int )

Properties

errorDescription