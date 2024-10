CLASS

SplitNetworkTransport

public class SplitNetworkTransport

A network transport that sends subscriptions using one NetworkTransport and other requests using another NetworkTransport . Ideal for sending subscriptions via a web socket but everything else via HTTP.

Properties

clientName

public var clientName: String

clientVersion

public var clientVersion: String

Methods

init(uploadingNetworkTransport:webSocketNetworkTransport:)

public init ( uploadingNetworkTransport : UploadingNetworkTransport, webSocketNetworkTransport : NetworkTransport)

Designated initializer

Parameters: uploadingNetworkTransport: An UploadingNetworkTransport to use for non- subscription requests. Should generally be a RequestChainNetworkTransport or something similar. webSocketNetworkTransport: A NetworkTransport to use for subscription requests. Should generally be a WebSocketTransport or something similar.



Parameters