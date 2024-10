STRUCT

WebSocketTransport.Configuration

Swift copy 1 public struct Configuration

Properties

clientName

Swift copy 1 public fileprivate ( set ) var clientName: String

The client name to use for this client. Defaults to Self.defaultClientName

clientVersion

Swift copy 1 public fileprivate ( set ) var clientVersion: String

The client version to use for this client. Defaults to Self.defaultClientVersion .

reconnect

Swift copy 1 public let reconnect: Atomic< Bool >

Whether to auto reconnect when websocket looses connection. Defaults to true.

reconnectionInterval

Swift copy 1 public let reconnectionInterval: TimeInterval

How long to wait before attempting to reconnect. Defaults to half a second.

allowSendingDuplicates

Swift copy 1 public let allowSendingDuplicates: Bool

Allow sending duplicate messages. Important when reconnected. Defaults to true.

connectOnInit

Swift copy 1 public let connectOnInit: Bool

Whether the websocket connects immediately on creation. If false, remember to call resumeWebSocketConnection() to connect. Defaults to true.

connectingPayload

Swift copy 1 public fileprivate ( set ) var connectingPayload: JSONEncodableDictionary ?

[optional]The payload to send on connection. Defaults to an empty JSONEncodableDictionary .

requestBodyCreator

Swift copy 1 public let requestBodyCreator: RequestBodyCreator

The RequestBodyCreator to use when serializing requests. Defaults to an ApolloRequestBodyCreator .

operationMessageIdCreator

Swift copy 1 public let operationMessageIdCreator: OperationMessageIdCreator

The OperationMessageIdCreator used to generate a unique message identifier per request. Defaults to ApolloSequencedOperationMessageIdCreator .

Methods

init(clientName:clientVersion:reconnect:reconnectionInterval:allowSendingDuplicates:connectOnInit:connectingPayload:requestBodyCreator:operationMessageIdCreator:)

Swift copy 1 public init ( 2 clientName : String = WebSocketTransport. defaultClientName , 3 clientVersion : String = WebSocketTransport. defaultClientVersion , 4 reconnect : Bool = true , 5 reconnectionInterval : TimeInterval = 0.5 , 6 allowSendingDuplicates : Bool = true , 7 connectOnInit : Bool = true , 8 connectingPayload : JSONEncodableDictionary ? = [ : ], 9 requestBodyCreator : RequestBodyCreator = ApolloRequestBodyCreator (), 10 operationMessageIdCreator : OperationMessageIdCreator = ApolloSequencedOperationMessageIdCreator () 11 )

The designated initializer