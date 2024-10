ENUM

ApolloCodegen.CodegenError

Swift copy 1 public enum CodegenError : Error , LocalizedError

Errors which can happen with code generation

Cases

folderDoesNotExist(_:)

Swift copy 1 case folderDoesNotExist ( _ url : URL)

multipleFilesButNotDirectoryURL(_:)

Swift copy 1 case multipleFilesButNotDirectoryURL ( _ url : URL)

singleFileButNotSwiftFileURL(_:)

Swift copy 1 case singleFileButNotSwiftFileURL ( _ url : URL)

Properties

errorDescription