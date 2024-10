ENUM

ApolloCodegenOptions.CustomScalarFormat

Swift copy 1 public enum CustomScalarFormat : Equatable

Enum to select how to handle properties using a custom scalar from the schema.

Cases

none

Swift copy 1 case none

Uses a default type instead of a custom scalar.

passthrough

Swift copy 1 case passthrough

Use your own types for custom scalars.

passthroughWithPrefix(_:)

Swift copy 1 case passthroughWithPrefix ( String )

Use your own types for custom scalars with a prefix.