ENUM

ApolloCodegenOptions.OutputFormat

Swift copy 1 public enum OutputFormat

Enum to select how you want to export your API files.

Cases

singleFile(atFileURL:)

Swift copy 1 case singleFile ( atFileURL : URL)

Outputs everything into a single file at the given URL. NOTE: URL must be a file URL

multipleFiles(inFolderAtURL:)

Swift copy 1 case multipleFiles ( inFolderAtURL : URL)

Outputs everything into individual files in a folder a the given URL NOTE: URL must be a folder URL