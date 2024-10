Apollo Android includes support for RxJava 2.x.

Apollo types can be converted to RxJava2 Observable types using wrapper functions Rx2Apollo.from(...) in Java or using extension functions in Kotlin.

Conversion is done according to the following table:

Apollo type RxJava2 type ApolloCall<T> Observable<Response<T>> ApolloSubscriptionCall<T> Flowable<Response<T>> ApolloQueryWatcher<T> Observable<Response<T>> ApolloStoreOperation<T> Single<T> ApolloPrefetch Completable

Including in your project

Add the following dependency :

Groovy copy 1 // RxJava2 support 2 implementation 'com.apollographql.apollo:apollo-rx2-support:x.y.z'

Usage examples

Converting ApolloCall to an Observable

Java:

Java copy 1 // Create a query object 2 EpisodeHeroName query = EpisodeHeroName . builder (). episode ( Episode . EMPIRE ). build (); 3 4 // Create an ApolloCall object 5 ApolloCall < EpisodeHeroName . Data > apolloCall = apolloClient . query (query); 6 7 // RxJava2 Observable 8 Observable < Response < EpisodeHeroName . Data >> observable2 = Rx2Apollo . from (apolloCall);

Kotlin:

Kotlin copy 1 // Create a query object 2 val query = EpisodeHeroNameQuery (episode = Episode.EMPIRE. toInput ()) 3 4 // Directly create Observable with Kotlin extension 5 val observable = apolloClient. rxQuery (query)

Converting ApolloPrefetch to a Completable

Java:

Java copy 1 //Create a query object 2 EpisodeHeroName query = EpisodeHeroName . builder (). episode ( Episode . EMPIRE ). build (); 3 4 //Create an ApolloPrefetch object 5 ApolloPrefetch < EpisodeHeroName . Data > apolloPrefetch = apolloClient . prefetch (query); 6 7 //RxJava2 Completable 8 Completable completable2 = Rx2Apollo . from (apolloPrefetch);

Kotlin:

Kotlin copy 1 // Create a query object 2 val query = EpisodeHeroNameQuery (episode = Episode.EMPIRE. toInput ()) 3 4 // Create Observable for prefetch with Kotlin extension 5 val observable = apolloClient. rxPrefetch (query)

Also, don't forget to dispose of your Observer/Subscriber when you are finished:

Java copy 1 Disposable disposable = Rx2Apollo . from (query). subscribe (); 2 3 //Dispose of your Observer when you are done with your work 4 disposable . dispose ();

As an alternative, multiple Disposables can be collected to dispose of at once via CompositeDisposable :

Java copy 1 CompositeDisposable disposable = new CompositeDisposable () ; 2 disposable . add ( Rx2Apollo . from (call). subscribe ()); 3 4 // Dispose of all collected Disposables at once 5 disposable . clear ();