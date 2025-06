Kubernetes Quickstart

This guide shows how to:

Get the router Helm chart from the Apollo container repository.

Deploy a router with a basic Helm chart.

note Apollo Router Core source code and all its distributions are made available under the Thesource code and all its distributions are made available under the Elastic License v2.0 (ELv2) license

Prerequisites

note This guide assumes you are familiar with Kubernetes and Helm. If you are not familiar with either, you can find a Kubernetes tutorial and a Helm tutorial to get started.

A GraphOS graph set up in your Apollo account. If you don't have a graph, you can create one in the GraphOS Studio .

Helm version 3.x or higher installed on your local machine.

A Kubernetes cluster with access to the internet.

GraphOS graph

Set up your self-hosted graph and get its graph ref and API key.

If you need a guide to set up your graph, you can follow the self-hosted router quickstart and complete step 1 (Set up Apollo tools), step 4 (Obtain your subgraph schemas), and step 5 (Publish your subgraph schemas).

Kubernetes cluster

If you don't have a Kubernetes cluster, you can set one up using kind or minikube locally, or by referring to your cloud provider's documentation.

Quickstart

To deploy the router, run the helm install command with an argument for the router's OCI image URL. Optionally, you can add arguments for the values.yaml configuration file and/or additional arguments to override specific configuration values.

Bash copy 1 helm install < name_for_instal l > --namespace apollo-router --set managedFederation.apiKey="<graph-api-key>" --set managedFederation.graphRef="<graph-ref>" oci://ghcr.io/apollographql/helm-charts/router

The necessary arguments for specific configuration values:

--set managedFederation.graphRef="<graph-ref>" : The reference to your managed graph ( id@variant ), the same value as the APOLLO_GRAPH_REF environment variable.

--set managedFederation.apiKey="<graph-api-key>" : The API key to your managed graph, the same value as the APOLLO_KEY environment variable.

Some optional but recommended arguments:

--namespace <router-namespace> . The namespace scope for this deployment.

--version <router-version> . The version of the router to deploy. If not specified by helm install , the latest version is installed.

Verify deployment

Verify that your router is one of the deployed releases with the helm list command. If you deployed with the --namespace <router-namespace> option, you can list only the releases within your namespace:

Bash copy 1 helm list --namespace < router-namespac e >

Deployed architecture

The default deployed architecture will be:

Router Helm chart configuration

Apollo provides an application Helm chart with each release of Apollo Router Core in GitHub. Since the router version v0.14.0, Apollo has released the router Helm chart as an Open Container Initiative (OCI) image in the GitHub container registry.

note The path to the OCI router chart is oci://ghcr.io/apollographql/helm-charts/router and tagged with the applicable router release version. For example, router version v2.3.0 's Helm chart would be oci://ghcr.io/apollographql/helm-charts/router:2.3.0 .

You customize a deployed router with the same command-line options and YAML configuration options using different Helm CLI options and YAML keys through a values file .

Each router chart has a defult values.yaml file with router and deployment settings. The released, unedited file has a few explicit settings, including:

helm show command: Bash copy 1 helm show values oci://ghcr.io/apollographql/helm-charts/router YAML copy 1 # Default values for router. 2 # This is a YAML-formatted file. 3 # Declare variables to be passed into your templates. 4 5 replicaCount : 1 6 7 # -- See https://www.apollographql.com/docs/graphos/reference/router/configuration#yaml-config-file for yaml structure 8 router : 9 configuration : 10 supergraph : 11 listen : 0.0.0.0:4000 12 health_check : 13 listen : 0.0.0.0:8088 14 15 args : 16 - --hot-reload 17 18 managedFederation : 19 # -- If using managed federation, the graph API key to identify router to Studio 20 apiKey : 21 # -- If using managed federation, use existing Secret which stores the graph API key instead of creating a new one. 22 # If set along `managedFederation.apiKey`, a secret with the graph API key will be created using this parameter as name 23 existingSecret : 24 # -- If using managed federation, the name of the key within the existing Secret which stores the graph API key. 25 # If set along `managedFederation.apiKey`, a secret with the graph API key will be created using this parameter as key, defaults to using a key of `managedFederationApiKey` 26 existingSecretKeyRefKey : 27 # -- If using managed federation, the variant of which graph to use 28 graphRef : "" 29 30 # This should not be specified in values.yaml. It's much simpler to use --set-file from helm command line. 31 # e.g.: helm ... --set-file supergraphFile="location of your supergraph file" 32 supergraphFile : 33 34 # An array of extra environmental variables 35 # Example: 36 # extraEnvVars: 37 # - name: APOLLO_ROUTER_SUPERGRAPH_PATH 38 # value: /etc/apollo/supergraph.yaml 39 # - name: APOLLO_ROUTER_LOG 40 # value: debug 41 # 42 extraEnvVars : [] 43 extraEnvVarsCM : "" 44 extraEnvVarsSecret : "" 45 46 # An array of extra VolumeMounts 47 # Example: 48 # extraVolumeMounts: 49 # - name: rhai-volume 50 # mountPath: /dist/rhai 51 # readonly: true 52 extraVolumeMounts : [] 53 54 # An array of extra Volumes 55 # Example: 56 # extraVolumes: 57 # - name: rhai-volume 58 # configMap: 59 # name: rhai-config 60 # 61 extraVolumes : [] 62 63 image : 64 repository : ghcr.io/apollographql/router 65 pullPolicy : IfNotPresent 66 # Overrides the image tag whose default is the chart appVersion. 67 tag : "" 68 69 containerPorts : 70 # -- If you override the port in `router.configuration.server.listen` then make sure to match the listen port here 71 http : 4000 72 # -- For exposing the metrics port when running a serviceMonitor for example 73 metrics : 9090 74 # -- For exposing the health check endpoint 75 health : 8088 76 77 # -- An array of extra containers to include in the router pod 78 # Example: 79 # extraContainers: 80 # - name: coprocessor 81 # image: acme/coprocessor:1.0 82 # ports: 83 # - containerPort: 4001 84 extraContainers : [] 85 86 # -- An array of init containers to include in the router pod 87 # Example: 88 # initContainers: 89 # - name: init-myservice 90 # image: busybox:1.28 91 # command: ["sh"] 92 initContainers : [] 93 94 # -- A map of extra labels to apply to the resources created by this chart 95 # Example: 96 # extraLabels: 97 # label_one_name: "label_one_value" 98 # label_two_name: "label_two_value" 99 extraLabels : {} 100 101 lifecycle : {} 102 # preStop: 103 # exec: 104 # command: 105 # - /bin/bash 106 # - -c 107 # - sleep 10 108 109 imagePullSecrets : [] 110 nameOverride : "" 111 fullnameOverride : "" 112 113 serviceAccount : 114 # Specifies whether a service account should be created 115 create : true 116 # Annotations to add to the service account 117 annotations : {} 118 # The name of the service account to use. 119 # If not set and create is true, a name is generated using the fullname template 120 name : "" 121 122 podAnnotations : {} 123 124 podSecurityContext : 125 {} 126 # fsGroup: 2000 127 128 securityContext : 129 {} 130 # capabilities: 131 # drop: 132 # - ALL 133 # readOnlyRootFilesystem: true 134 # runAsNonRoot: true 135 # runAsUser: 1000 136 137 service : 138 type : ClusterIP 139 port : 80 140 annotations : {} 141 targetport : http 142 143 serviceMonitor : 144 enabled : false 145 146 ingress : 147 enabled : false 148 className : "" 149 annotations : {} 150 # kubernetes.io/ingress.class: nginx 151 # kubernetes.io/tls-acme: "true" 152 hosts : 153 - host : chart-example.local 154 paths : 155 - path : / 156 pathType : ImplementationSpecific 157 tls : [] 158 # - secretName: chart-example-tls 159 # hosts: 160 # - chart-example.local 161 162 # set to true to enable istio's virtualservice 163 virtualservice : 164 enabled : false 165 # namespace: "" 166 # gatewayName: "" # Deprecated in favor of gatewayNames 167 # gatewayNames: [] 168 # - "gateway-1" 169 # - "gateway-2" 170 # Hosts: "" # configurable but will default to '*' 171 # - somehost.domain.com 172 # http: 173 # main: 174 # # set enabled to true to add 175 # # the default matcher of `exact: "/" or prefix: "/graphql"` 176 # # with the <$fullName>.<.Release.Namespace>.svc.cluster.local destination 177 # enabled: true 178 # # use additionals to provide your custom virtualservice rules 179 # additionals: [] 180 # - name: "default-nginx-routes" 181 # match: 182 # - uri: 183 # prefix: "/foo" 184 # rewrite: 185 # uri: / 186 # route: 187 # - destination: 188 # host: my.custom.backend.svc.cluster.local 189 # port: 190 # number: 80 191 192 # set to true and provide configuration details if you want to make external https calls through istio's virtualservice 193 serviceentry : 194 enabled : false 195 # hosts: 196 # a list of external hosts you want to be able to make https calls to 197 # - api.example.com 198 199 resources : 200 {} 201 # We usually recommend not to specify default resources and to leave this as a conscious 202 # choice for the user. This also increases chances charts run on environments with little 203 # resources, such as Minikube. If you do want to specify resources, uncomment the following 204 # lines, adjust them as necessary, and remove the curly braces after 'resources:'. 205 # limits: 206 # cpu: 100m 207 # memory: 128Mi 208 # requests: 209 # cpu: 100m 210 # memory: 128Mi 211 212 autoscaling : 213 enabled : false 214 minReplicas : 1 215 maxReplicas : 100 216 targetCPUUtilizationPercentage : 80 217 # targetMemoryUtilizationPercentage: 80 218 # 219 # Specify container-specific HPA scaling targets 220 # Only available in 1.27+ (https://kubernetes.io/blog/2023/05/02/hpa-container-resource-metric/) 221 # containerBased: 222 # - name: <container name> 223 # type: cpu 224 # targetUtilizationPercentage: 75 225 226 # -- Sets the [rolling update strategy parameters](https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/controllers/deployment/#rolling-update-deployment). Can take absolute values or % values. 227 rollingUpdate : 228 {} 229 # Defaults if not set are: 230 # maxUnavailable: 25% 231 # maxSurge: 25% 232 233 nodeSelector : {} 234 235 tolerations : [] 236 237 affinity : {} 238 239 # -- Sets the [pod disruption budget](https://kubernetes.io/docs/tasks/run-application/configure-pdb/) for Deployment pods 240 podDisruptionBudget : {} 241 242 # -- Set to existing PriorityClass name to control pod preemption by the scheduler 243 priorityClassName : "" 244 245 # -- Sets the [termination grace period](https://kubernetes.io/docs/concepts/containers/container-lifecycle-hooks/#hook-handler-execution) for Deployment pods 246 terminationGracePeriodSeconds : 30 247 248 probes : 249 # -- Configure readiness probe 250 readiness : 251 initialDelaySeconds : 0 252 # -- Configure liveness probe 253 liveness : 254 initialDelaySeconds : 0 255 256 # -- Sets the [topology spread constraints](https://kubernetes.io/docs/concepts/scheduling-eviction/topology-spread-constraints/) for Deployment pods 257 topologySpreadConstraints : [] 258 259 # -- Sets the restart policy of pods 260 restartPolicy : Always The values of the Helm chart for Apollo Router Core v2.3.0 in the GitHub container repository, as output by thecommand:

Separate configurations per environment

To support your different deployment configurations for different environments (development, staging, production, etc.), Apollo recommends separating your configuration values into separate files:

A common file, which contains values that apply across all environments.

A unique environment file per environment, which includes and overrides the values from the common file while adding new environment-specific values.

The helm install command applies each --values <values-file> option in the order you set them within the command. Therefore, a common file must be set before an environment file so that the environment file's values are applied last and override the common file's values.

For example, this command deploys with a common_values.yaml file applied first and then a prod_values.yaml file: