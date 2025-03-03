OCI Configuration

Configure container registry settings

The oci section configures settings for Open Container Initiative (OCI) registries. The Apollo GraphOS Operator uses OCI registries to fetch GraphQL schemas that are stored as OCI artifacts, such as when a subgraph or supergraph references an ociImage or oci source.

Configuration

FieldTypeDefaultDescription
httpOnlyRegistriesarray[]Registries exempt from HTTPS requirement

Example

YAML
1oci:
2  httpOnlyRegistries:
3    - "localhost:5000"
4    - "registry.local:5000"

Use Cases

Local Development

YAML
1oci:
2  httpOnlyRegistries:
3    - "localhost:5000"

Internal Registries

YAML
1oci:
2  httpOnlyRegistries:
3    - "registry.internal.company.com"
4    - "dev-registry.company.com"

Security Considerations

⚠️ Warning: Using HTTP-only registries can expose your container images to security vulnerabilities. Only use in:

  • Local development environments

  • Isolated internal networks

  • Testing environments with controlled access

For production, always use HTTPS-enabled registries.
