OCI Configuration
Configure container registry settings
The
oci section configures settings for Open Container Initiative (OCI) registries. The Apollo GraphOS Operator uses OCI registries to fetch GraphQL schemas that are stored as OCI artifacts, such as when a subgraph or supergraph references an
ociImage or
oci source.
Configuration
|Field
|Type
|Default
|Description
httpOnlyRegistries
array
[]
|Registries exempt from HTTPS requirement
Example
YAML
1oci:
2 httpOnlyRegistries:
3 - "localhost:5000"
4 - "registry.local:5000"
Use Cases
Local Development
YAML
1oci:
2 httpOnlyRegistries:
3 - "localhost:5000"
Internal Registries
YAML
1oci:
2 httpOnlyRegistries:
3 - "registry.internal.company.com"
4 - "dev-registry.company.com"
Security Considerations
⚠️ Warning: Using HTTP-only registries can expose your container images to security vulnerabilities. Only use in:
Local development environments
Isolated internal networks
Testing environments with controlled access
For production, always use HTTPS-enabled registries.