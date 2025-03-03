ApolloProvider
Apollo Client API reference
The
ApolloProvider component
The
ApolloProvider component uses React's Context API to make a configured Apollo Client instance available throughout a React component tree. This component can be imported directly from the
@apollo/client/react package.
JavaScript
1import { ApolloProvider } from "@apollo/client/react";
Props
|Option
|Type
|Description
client
ApolloClient
|An
ApolloClient instance.
Example
JavaScript
1const client = new ApolloClient({
2 cache: new InMemoryCache(),
3 link: new HttpLink({
4 uri: "http://localhost:4000/graphql",
5 }),
6});
7
8ReactDOM.render(
9 <ApolloProvider client={client}>
10 <MyRootComponent />
11 </ApolloProvider>,
12 document.getElementById("root")
13);