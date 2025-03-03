ApolloProvider

Apollo Client API reference

The ApolloProvider component

The ApolloProvider component uses React's Context API to make a configured Apollo Client instance available throughout a React component tree. This component can be imported directly from the @apollo/client/react package.

JavaScript
1import { ApolloProvider } from "@apollo/client/react";

Props

OptionTypeDescription
clientApolloClientAn ApolloClient instance.

Example

JavaScript
1const client = new ApolloClient({
2  cache: new InMemoryCache(),
3  link: new HttpLink({
4    uri: "http://localhost:4000/graphql",
5  }),
6});
7
8ReactDOM.render(
9  <ApolloProvider client={client}>
10    <MyRootComponent />
11  </ApolloProvider>,
12  document.getElementById("root")
13);
