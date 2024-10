ENUM

ApolloCodegenConfiguration.QueryStringLiteralFormat

Swift copy 1 public enum QueryStringLiteralFormat : String , Codable , Equatable

Specify the formatting of the GraphQL query string literal.

Cases

singleLine

Swift copy 1 case singleLine

The query string will be copied into the operation object with all line break formatting removed.

multiline

Swift copy 1 case multiline

The query string will be copied with original formatting into the operation object.