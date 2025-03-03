URLSessionClient.URLSessionClientError

ENUM

URLSessionClient.URLSessionClientError

Swift
1public enum URLSessionClientError: Error, LocalizedError

Cases

noHTTPResponse(request:)

Swift
1case noHTTPResponse(request: URLRequest?)

sessionBecameInvalidWithoutUnderlyingError

Swift
1case sessionBecameInvalidWithoutUnderlyingError

dataForRequestNotFound(request:)

Swift
1case dataForRequestNotFound(request: URLRequest?)

networkError(data:response:underlying:)

Swift
1case networkError(data: Data, response: HTTPURLResponse?, underlying: Error)

sessionInvalidated

Swift
1case sessionInvalidated

Properties

errorDescription

Swift
1public var errorDescription: String?
Feedback

Edit on GitHub

Ask Community