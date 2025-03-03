URLSessionClient.URLSessionClientError
ENUM
1public enum URLSessionClientError: Error, LocalizedError
Cases
noHTTPResponse(request:)
1case noHTTPResponse(request: URLRequest?)
sessionBecameInvalidWithoutUnderlyingError
1case sessionBecameInvalidWithoutUnderlyingError
dataForRequestNotFound(request:)
1case dataForRequestNotFound(request: URLRequest?)
networkError(data:response:underlying:)
1case networkError(data: Data, response: HTTPURLResponse?, underlying: Error)
sessionInvalidated
1case sessionInvalidated
Properties
errorDescription
1public var errorDescription: String?