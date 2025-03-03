GraphQLNullable
GraphQLNullable
Swift
1extension GraphQLNullable: ExpressibleByUnicodeScalarLiteral
2where Wrapped: ExpressibleByUnicodeScalarLiteral
Properties
jsonEncodableValue
Swift
1@inlinable public var jsonEncodableValue: JSONEncodable?
Methods
init(unicodeScalarLiteral:)
Swift
1@inlinable public init(unicodeScalarLiteral value: Wrapped.UnicodeScalarLiteralType)
Parameters
|Name
|Description
|value
|The value of the new instance.
init(extendedGraphemeClusterLiteral:)
Swift
1@inlinable public init(extendedGraphemeClusterLiteral value: Wrapped.ExtendedGraphemeClusterLiteralType)
Parameters
|Name
|Description
|value
|The value of the new instance.
init(stringLiteral:)
Swift
1@inlinable public init(stringLiteral value: Wrapped.StringLiteralType)
Parameters
|Name
|Description
|value
|The value of the new instance.
init(integerLiteral:)
Swift
1@inlinable public init(integerLiteral value: Wrapped.IntegerLiteralType)
Parameters
|Name
|Description
|value
|The value to create.
init(floatLiteral:)
Swift
1@inlinable public init(floatLiteral value: Wrapped.FloatLiteralType)
Parameters
|Name
|Description
|value
|The value to create.
init(booleanLiteral:)
Swift
1@inlinable public init(booleanLiteral value: Wrapped.BooleanLiteralType)
Parameters
|Name
|Description
|value
|The value of the new instance.
init(arrayLiteral:)
Swift
1@inlinable public init(arrayLiteral elements: Wrapped.ArrayLiteralElement...)
init(dictionaryLiteral:)
Swift
1@inlinable public init(dictionaryLiteral elements: (Wrapped.Key, Wrapped.Value)...)
init(_:)
Swift
1@inlinable init<T: EnumType>(_ caseValue: T) where Wrapped == GraphQLEnum<T>
init(_:)
Swift
1@inlinable init(_ object: Wrapped) where Wrapped: InputObject