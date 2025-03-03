GraphQLNullable

EXTENSION

GraphQLNullable

Swift
1extension GraphQLNullable: ExpressibleByUnicodeScalarLiteral
2where Wrapped: ExpressibleByUnicodeScalarLiteral

Properties

jsonEncodableValue

Swift
1@inlinable public var jsonEncodableValue: JSONEncodable?

Methods

init(unicodeScalarLiteral:)

Swift
1@inlinable public init(unicodeScalarLiteral value: Wrapped.UnicodeScalarLiteralType)

Parameters

NameDescription
valueThe value of the new instance.

init(extendedGraphemeClusterLiteral:)

Swift
1@inlinable public init(extendedGraphemeClusterLiteral value: Wrapped.ExtendedGraphemeClusterLiteralType)

Parameters

NameDescription
valueThe value of the new instance.

init(stringLiteral:)

Swift
1@inlinable public init(stringLiteral value: Wrapped.StringLiteralType)

Parameters

NameDescription
valueThe value of the new instance.

init(integerLiteral:)

Swift
1@inlinable public init(integerLiteral value: Wrapped.IntegerLiteralType)

Parameters

NameDescription
valueThe value to create.

init(floatLiteral:)

Swift
1@inlinable public init(floatLiteral value: Wrapped.FloatLiteralType)

Parameters

NameDescription
valueThe value to create.

init(booleanLiteral:)

Swift
1@inlinable public init(booleanLiteral value: Wrapped.BooleanLiteralType)

Parameters

NameDescription
valueThe value of the new instance.

init(arrayLiteral:)

Swift
1@inlinable public init(arrayLiteral elements: Wrapped.ArrayLiteralElement...)

init(dictionaryLiteral:)

Swift
1@inlinable public init(dictionaryLiteral elements: (Wrapped.Key, Wrapped.Value)...)

init(_:)

Swift
1@inlinable init<T: EnumType>(_ caseValue: T) where Wrapped == GraphQLEnum<T>

init(_:)

Swift
1@inlinable init(_ object: Wrapped) where Wrapped: InputObject
