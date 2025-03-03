Optional
EXTENSION
Optional
Swift
1extension Optional: SelectionSetEntityValue where Wrapped: SelectionSetEntityValue
Properties
_fieldData
Swift
1@inlinable public var _fieldData: AnyHashable
jsonEncodableValue
Swift
1@inlinable public var jsonEncodableValue: JSONEncodable?
jsonValue
Swift
1@inlinable public var jsonValue: JSONValue
asOutputType
Swift
1@inlinable public static var asOutputType: Selection.Field.OutputType
Methods
init(fieldData:variables:)
Swift
1@inlinable public init(fieldData: AnyHashable?, variables: GraphQLOperation.Variables?)
init(jsonValue:)
Swift
1@inlinable public init(jsonValue value: JSONValue) throws