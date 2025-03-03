Optional

EXTENSION

Optional

Swift
1extension Optional: SelectionSetEntityValue where Wrapped: SelectionSetEntityValue

Properties

_fieldData

Swift
1@inlinable public var _fieldData: AnyHashable

jsonEncodableValue

Swift
1@inlinable public var jsonEncodableValue: JSONEncodable?

jsonValue

Swift
1@inlinable public var jsonValue: JSONValue

asOutputType

Swift
1@inlinable public static var asOutputType: Selection.Field.OutputType

Methods

init(fieldData:variables:)

Swift
1@inlinable public init(fieldData: AnyHashable?, variables: GraphQLOperation.Variables?)

init(jsonValue:)

Swift
1@inlinable public init(jsonValue value: JSONValue) throws
