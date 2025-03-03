ApolloCodegen
CLASS
ApolloCodegen
Swift
1public class ApolloCodegen
A class to facilitate running code generation
Methods
build(with:)
Swift
1public static func build(with configuration: ApolloCodegenConfiguration) throws
Executes the code generation engine with a specified configuration.
Parameters:
configuration: A configuration object that specifies inputs, outputs and behaviours used during code generation.
