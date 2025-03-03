ApolloCodegen

1public class ApolloCodegen

A class to facilitate running code generation

build(with:)

Swift
1public static func build(with configuration: ApolloCodegenConfiguration) throws

Executes the code generation engine with a specified configuration.

  • Parameters:

    • configuration: A configuration object that specifies inputs, outputs and behaviours used during code generation.

NameDescription
configurationA configuration object that specifies inputs, outputs and behaviours used during code generation.
