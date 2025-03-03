GraphQLType
ENUM
GraphQLType
Swift
1public indirect enum GraphQLType: Hashable
A GraphQL type.
Cases
entity(_:)
Swift
1case entity(GraphQLCompositeType)
scalar(_:)
Swift
1case scalar(GraphQLScalarType)
enum(_:)
Swift
1case `enum`(GraphQLEnumType)
inputObject(_:)
Swift
1case inputObject(GraphQLInputObjectType)
nonNull(_:)
Swift
1case nonNull(GraphQLType)
list(_:)
Swift
1case list(GraphQLType)
Properties
typeReference
Swift
1public var typeReference: String
namedType
Swift
1public var namedType: GraphQLNamedType
innerType
Swift
1public var innerType: GraphQLType