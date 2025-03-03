GraphQLType

ENUM

GraphQLType

Swift
1public indirect enum GraphQLType: Hashable

A GraphQL type.

Cases

entity(_:)

Swift
1case entity(GraphQLCompositeType)

scalar(_:)

Swift
1case scalar(GraphQLScalarType)

enum(_:)

Swift
1case `enum`(GraphQLEnumType)

inputObject(_:)

Swift
1case inputObject(GraphQLInputObjectType)

nonNull(_:)

Swift
1case nonNull(GraphQLType)

list(_:)

Swift
1case list(GraphQLType)

Properties

typeReference

Swift
1public var typeReference: String

namedType

Swift
1public var namedType: GraphQLNamedType

innerType

Swift
1public var innerType: GraphQLType
