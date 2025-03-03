SplitNetworkTransport

CLASS

SplitNetworkTransport

Swift
1public class SplitNetworkTransport

A network transport that sends subscriptions using one NetworkTransport and other requests using another NetworkTransport. Ideal for sending subscriptions via a web socket but everything else via HTTP.

Properties

clientName

Swift
1public var clientName: String

clientVersion

Swift
1public var clientVersion: String

Methods

init(uploadingNetworkTransport:webSocketNetworkTransport:)

Swift
1public init(uploadingNetworkTransport: UploadingNetworkTransport, webSocketNetworkTransport: NetworkTransport)

Designated initializer

  Parameters:

    • uploadingNetworkTransport: An UploadingNetworkTransport to use for non-subscription requests. Should generally be a RequestChainNetworkTransport or something similar.

    • webSocketNetworkTransport: A NetworkTransport to use for subscription requests. Should generally be a WebSocketTransport or something similar.

Parameters

NameDescription
uploadingNetworkTransportAn UploadingNetworkTransport to use for non-subscription requests. Should generally be a RequestChainNetworkTransport or something similar.
webSocketNetworkTransportA NetworkTransport to use for subscription requests. Should generally be a WebSocketTransport or something similar.
