1public class SplitNetworkTransport
A network transport that sends subscriptions using one
NetworkTransport and other requests using another
NetworkTransport. Ideal for sending subscriptions via a web socket but everything else via HTTP.
Properties
clientName
Swift
1public var clientName: String
clientVersion
Swift
1public var clientVersion: String
Methods
init(uploadingNetworkTransport:webSocketNetworkTransport:)
Swift
1public init(uploadingNetworkTransport: UploadingNetworkTransport, webSocketNetworkTransport: NetworkTransport)
Designated initializer
Parameters
|Name
|Description
|uploadingNetworkTransport
|An
UploadingNetworkTransport to use for non-subscription requests. Should generally be a
RequestChainNetworkTransport or something similar.
|webSocketNetworkTransport
|A
NetworkTransport to use for subscription requests. Should generally be a
WebSocketTransport or something similar.