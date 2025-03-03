WebSocketTransportDelegate
PROTOCOL
WebSocketTransportDelegate
Swift
1public protocol WebSocketTransportDelegate: AnyObject
Methods
webSocketTransportDidConnect(_:)
Swift
1func webSocketTransportDidConnect(_ webSocketTransport: WebSocketTransport)
webSocketTransportDidReconnect(_:)
Swift
1func webSocketTransportDidReconnect(_ webSocketTransport: WebSocketTransport)
webSocketTransport(_:didDisconnectWithError:)
Swift
1func webSocketTransport(_ webSocketTransport: WebSocketTransport, didDisconnectWithError error:Error?)