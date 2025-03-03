WebSocketTransportDelegate

PROTOCOL

WebSocketTransportDelegate

Swift
1public protocol WebSocketTransportDelegate: AnyObject

Methods

webSocketTransportDidConnect(_:)

Swift
1func webSocketTransportDidConnect(_ webSocketTransport: WebSocketTransport)

webSocketTransportDidReconnect(_:)

Swift
1func webSocketTransportDidReconnect(_ webSocketTransport: WebSocketTransport)

webSocketTransport(_:didDisconnectWithError:)

Swift
1func webSocketTransport(_ webSocketTransport: WebSocketTransport, didDisconnectWithError error:Error?)
