WebSocketTransportDelegate

EXTENSION

WebSocketTransportDelegate

Swift
1public extension WebSocketTransportDelegate

Methods

webSocketTransportDidConnect(_:)

Swift
1func webSocketTransportDidConnect(_ webSocketTransport: WebSocketTransport)

webSocketTransportDidReconnect(_:)

Swift
1func webSocketTransportDidReconnect(_ webSocketTransport: WebSocketTransport)

webSocketTransport(_:didDisconnectWithError:)

Swift
1func webSocketTransport(_ webSocketTransport: WebSocketTransport, didDisconnectWithError error:Error?)

webSocketTransport(_:didReceivePingData:)

Swift
1func webSocketTransport(_ webSocketTransport: WebSocketTransport, didReceivePingData: Data?)

webSocketTransport(_:didReceivePongData:)

Swift
1func webSocketTransport(_ webSocketTransport: WebSocketTransport, didReceivePongData: Data?)
